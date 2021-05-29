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АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ С "МОЛЕКУЛАМИ ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДЫ". СТИЛЬНО, ДОРОГО

АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ С "МОЛЕКУЛАМИ ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДЫ". СТИЛЬНО, ДОРОГО

ФОТО: KARL F. SCHÖFMANN / GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ГРИШИН Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Комитете палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям выступила категорически против "Северного потока – 2".

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