АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ С "МОЛЕКУЛАМИ ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДЫ". СТИЛЬНО, ДОРОГО

Страна и люди

ФОТО: KARL F. SCHÖFMANN / GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ГРИШИН Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Комитете палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям выступила категорически против "Северного потока – 2".