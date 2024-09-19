Балтийский флот попортит нервы желающим запретить движение кораблей ВМФ РФ

Если Эстония и Финляндия решатся на запрет движения Балтийского флота ВМФ России в Финском заливе, то последствия будут плачевными, заявил в беседе с RT военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
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