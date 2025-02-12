В Ивановской области за прошедшие сутки в ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

В регионе зарегистрировано 20 ДТП с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции за сутки пресечено 247 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержаны 3 водителя в состоянии алкогольного опьянения.
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