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Украинский конфликт дал "ценные уроки" Тайваню

Украинский конфликт дал "ценные уроки" Тайваню

На Тайвани, где призывают оказывать помощь Украине, вынесли "ценные уроки" из конфликта.Тайвань извлёк ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной.

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