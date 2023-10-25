Новикомбанк − 30 лет лидерства и финансовой экспертизы

25 октября 2023 года исполняется 30 лет со дня основания Новикомбанка. На протяжении всех этих лет банк твердо следует своей миссии − оказывать финансовую поддержку российским промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей.
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