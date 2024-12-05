В Британии украли 2,5 тысячи дорогих пирогов: Шеф-повар озвучил сумму ущерба

Британские воры угнали фургон с пирогами на миллионы рублей, а затем оставили их гнитьНесколько дней назад у владельца двух мишленовских ресторанов Томми Бэнкса угнали фургон, в котором хранились более двух тысяч дорогих пирогов.
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