Косиняк-Камыш опроверг Залевского о ядерном оружии в Польше

Варшава в центре ядерной дискуссии: министр обороны Владислав Косиняк-Камыш оспорил слова замминистра Павла Залевского о нежелании размещать ядерное оружие в Польше, подчеркнув интерес страны к программе НАТО и европейскому ядерному зонтику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии