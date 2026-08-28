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Царьград

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Косиняк-Камыш опроверг Залевского о ядерном оружии в Польше

Косиняк-Камыш опроверг Залевского о ядерном оружии в Польше

Варшава в центре ядерной дискуссии: министр обороны Владислав Косиняк-Камыш оспорил слова замминистра Павла Залевского о нежелании размещать ядерное оружие в Польше, подчеркнув интерес страны к программе НАТО и европейскому ядерному зонтику.

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