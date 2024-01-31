Звезда «Аншлага» Александр Морозов влюбился в молодую журналистку

Звезда шоу «Аншлаг» Александр Морозов признался, что он влюбился в молодую девушку. Его сердцем завладела 27-летняя корреспондентка Елена Соколова, с которой он познакомился во время новогодних праздников.
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