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Звезда «Аншлага» Александр Морозов влюбился в молодую журналистку

Звезда «Аншлага» Александр Морозов влюбился в молодую журналистку

Звезда шоу «Аншлаг» Александр Морозов признался, что он влюбился в молодую девушку. Его сердцем завладела 27-летняя корреспондентка Елена Соколова, с которой он познакомился во время новогодних праздников.

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