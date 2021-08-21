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«Зимний вечер в Гаграх». Кто мог сыграть чечёточника Беглова

«Зимний вечер в Гаграх». Кто мог сыграть чечёточника Беглова

Когда режиссёр Карен Шахназаров вместе с Александром Бородянским сели за сценарий фильма «Зимний вечер в Гаграх», то роль бывшего чечёточника Беглова они сразу примеряли на Евгения Евстигнеева – именно его они с самого начала видели в роли в прошлом знаменитого, а ныне всеми забытого актёра.

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