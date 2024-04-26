Африканская пыль дошла до России

Наша планета далеко не так велика, как многие думают. В нашем мире всё взаимосвязано, а события и явления, происходящие в одном регионе, могут проявиться в качестве последствий в совершенно другом, находящемся за сотни и тысячи километров.
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