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Мариам Мерабова открыла XX юбилейный Международный джазовый фестиваль во Владивостоке

Мариам Мерабова открыла XX юбилейный Международный джазовый фестиваль во Владивостоке

3 ноября во Владивостоке состоялось открытие XX юбилейного Международного джазового фестиваля (6+). На сцене Приморской краевой филармонии в сопровождении эстрадного оркестра филармонии под управлением Дмитрия Бутенко выступила популярная джазовая певица Мариам Мерабова (Москва).

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