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Царьград

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Звёздные будни 1 сентября: Виторган "размазал" сына Собчак, Германика решила выпить прямо на линейке

Звёздные будни 1 сентября: Виторган "размазал" сына Собчак, Германика решила выпить прямо на линейке

День знаний – особый день для всей страны. Школьные дворы снова оживают, образовательные учреждения наполняются звонким детским смехом, раздаются первые звонки.

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