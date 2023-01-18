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В Новосибирской области 13 человек стали миллионерами в новогодней лотерее

В Новосибирской области 13 человек стали миллионерами в новогодней лотерее

Регион занял первое место в Сибири по числу победителей. Билет каждому из них обошёлся в 100 рублей.Сразу 13 жителей Новосибирской области стали богаче на миллион рублей по итогам новогоднего розыгрыша государственной "Национальной Лотереи".

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