В Новосибирской области 13 человек стали миллионерами в новогодней лотерее

Регион занял первое место в Сибири по числу победителей. Билет каждому из них обошёлся в 100 рублей.Сразу 13 жителей Новосибирской области стали богаче на миллион рублей по итогам новогоднего розыгрыша государственной "Национальной Лотереи".
Регион занял первое место в Сибири по числу победителей. Билет каждому из них обошёлся в 100 рублей.Сразу 13 жителей Новосибирской области стали богаче на миллион рублей по итогам новогоднего розыгрыша государственной "Национальной Лотереи".
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