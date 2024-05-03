США разрушили внутреннее энергоснабжение ФРГ Такер Карлсон, известный американский журналист, в интервью с политическим советником Балажем Орбаном обвинил США в подрыве "Северных потоков" - основного источника газового снабжения Германии.
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