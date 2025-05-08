О причинах захоронения Ленина

Серьезную причину выноса Ленина из мавзолея озвучила кандидат философских наук Жбанова - Ленин стоял на коленях возле могилы своей материОгонек, № 18, 1991И кстати, научные труды кандидата философских наук меня просто цепляют своим наименованием:Жбанова, Юлия Павловна.
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