Великие тени ис...
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Великие тени истории

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О причинах захоронения Ленина

О причинах захоронения Ленина

Серьезную причину выноса Ленина из мавзолея озвучила кандидат философских наук Жбанова - Ленин стоял на коленях возле могилы своей материОгонек, № 18, 1991И кстати, научные труды кандидата философских наук меня просто цепляют своим наименованием:Жбанова, Юлия Павловна.

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