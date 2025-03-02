Дипломат Фриман: реализация планов США ведет к революциям на Ближнем Востоке

Экс-посол Соединенных Штатов в Саудовской Аравии приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона Чез Фриман считает, что реализация планов текущей администрации США может привести к революциям на Ближнем Востоке.
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