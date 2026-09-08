«Перспективное средство»: российские учёные создают аналог «волшебных уколов» для похудения

Российские учёные из Института фармации имени Нелюбина Сеченовского университета работают над созданием препарата для борьбы с ожирением на основе дигидрокверцетина — флавоноида, который в больших количествах содержится в древесине и коре лиственницы и пихты.
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