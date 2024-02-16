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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Лариса Шемисова
    Для этого и существует паритет покупательской способности.Бумеранг
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Бумеранг

Бумеранг

Народный депутат и член Верховного совета СССР Борис Николаевич Ельцин восхищается качеством, разнообразием и доступностью продуктов питания в американском супермаркете.

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Комментарии
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Milada
Он купит за один раз продуктов на 9 тысяч, а у меня пенсия 13 тыс.  Так сколько раз в месяц я смогу сходить за продуктами и заплатить из этой суммы за коммуналку  8 тысяч ?????
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8 час.
Лариса Шемисова
Так на 4-х человек он рассчитал, а не на одного.
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4 час.
Лариса Шемисова
Для этого и существует паритет покупательской способности.
Ответить
4 час.

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