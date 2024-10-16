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Овечкин повторил достижение Гретцки, раздав красоты! Великий русский добрался до исторической отметки в Америке

Пока Ови оттачивает навыки ассистента.Самое ожидаемое событие нового сезона Национальной хоккейной лиги для российских болельщиков очевидно — продолжение гонки Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Грецки.

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