Politico: The visit of the Prime Minister of Canada to Strasbourg turned into a scandal because of von der Leyen

Canadian Prime Minister Mark Carney's visit to Strasbourg led to a diplomatic scandal over the actions of the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, writes Politico.
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