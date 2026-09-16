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The Eurasia Daily news agency

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Politico: The visit of the Prime Minister of Canada to Strasbourg turned into a scandal because of von der Leyen

Politico: The visit of the Prime Minister of Canada to Strasbourg turned into a scandal because of von der Leyen

Canadian Prime Minister Mark Carney's visit to Strasbourg led to a diplomatic scandal over the actions of the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, writes Politico.

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