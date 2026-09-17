Вскрылась пикантная правда о Пентагоне

Пентагон выбирает военных на выступление Хегсета по внешности! Бойцов подвергают тщательному отбору.За безупречной картинкой на выступлениях главы Пентагона Пита Хегсета скрывается неловкая правда: военных для участия в главных мероприятиях выбирают не только по заслугам, но и по внешности.
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