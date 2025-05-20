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Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Депутат Европарламента полагает, что у хомяка мозгов больше, чем у Каллас

Немецкий политик и сатирик Мартин Зоннеборн (депутат Европарламента с 2014 года, бывший главред сатирического журнала Titanic, основатель и лидер Die PARTEI - Партии за труд, верховенство закона, защиту животных, продвижение элиты и демократическую инициативу) значительную часть своей речи посвятил недавно вышедшей автобиографии заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьера Эстонии Каи Каллас*.

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Комментарии
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Olegus
«В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны, политики-женщины отвратительны». генерал КГБ Л.В. Шебаршин
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Да там БЕЗМОЗГЛЫХ БАБ навалом...Бабья ДУРЬ из всех щелей лезет.
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5 час.
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