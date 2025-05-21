За вырубку краснокнижных деревьев на даче будут оштрафовать

Дачников могут оштрафовать за вырубку на участке краснокнижных деревьев и кустарников. Размер взыскания может достигать нескольких сотен тысяч рублей, рассказал член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.
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