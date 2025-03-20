❗️ Движение по улице Ленина в Севастополе, где ранее был найден прикрепленный сверток под машиной, открыто «Движение на улице Ленина открыто.
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❗️ Движение по улице Ленина в Севастополе, где ранее был найден прикрепленный сверток под машиной, открыто «Движение на улице Ленина открыто.