В Барнауле за год в два раза подорожала аренда однокомнатных квартир

В ноябре средняя арендная ставка остановилась на отметке в 25 тысяч рублей — это на 10 тысяч рублей больше, чем в 2022 году За год аренда однокомнатных квартир в Барнауле подорожала в два раза — с 10 тысяч до 20 тысяч рублей ежемесячно.