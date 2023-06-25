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la Repubblica: НАТО контактировало с Шойгу после мятежа «Вагнера» из-за угрозы ядерного инцидента

la Repubblica: НАТО контактировало с Шойгу после мятежа «Вагнера» из-за угрозы ядерного инцидента

Итальянская газета la Repubblica, со ссылкой на собственных информаторов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщила о том, что представители альянса провели неформальный разговор с главой Минобороны России, опасаясь возможности ядерного конфликта.

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