Эксперт

519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    А я понять не мог, почему у "Старбакса" такой кофе дрянной?!😜«Старбакс»: забас...
  • Михаил Козлов
    Сионисты с момента распятия Христа  пытаются покончить с христианством.Нарышкин рассказа...
  • Вера смелых
    Вот, первый бонус для миротворца всей земли, как я и предполагала! Когда ждать передачи территории для постройки морс...Минск будет получ...

Мясо для 200 тысяч уральцев

Мясо для 200 тысяч уральцев

Уральский свинокомплекс — одно из самых крупных предприятий компании «Сиб­агро». О стабильном развитии, новых проектах и перспективах предприятия, его месте в Уральском федеральном округе мы беседуем с новым директором Евгением Калугиным.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх