Мясо для 200 тысяч уральцев

Уральский свинокомплекс — одно из самых крупных предприятий компании «Сибагро». О стабильном развитии, новых проектах и перспективах предприятия, его месте в Уральском федеральном округе мы беседуем с новым директором Евгением Калугиным.
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