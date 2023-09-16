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Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Фраджи и Фурно выступят с произвольными танцами

Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Фраджи и Фурно выступят с произвольными танцами

Гран-при среди юниоров 4-й этап Осака, Япония Танцы на льду Произвольный танец Начало – 6.30 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

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