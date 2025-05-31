В новое Союзное государство через ассоциированное членство может войти Сербия

Возникает вопрос: в какой форме должен быть восстановлен Союз Республик, некогда занимавший одну шестую часть суши? Попытки создать подобные объединения предпринимались и после распада Советского Союза, однако они оказались недолговечными и неэффективными.
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