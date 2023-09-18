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Бобби Маркс: «Я бы начал волноваться о будущем Янниса в «Бакс», если они не удержат Холидэя»

Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что если «Милуоки» не удастся сохранить разыгрывающего Дрю Холидэя, то клуб может покинуть и его лидер Яннис Адетокумбо.

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