На севере Бурятии ЮИДовцы и общественники выступили в поддержку безопасности пешеходов

На севере Бурятии ЮИДовцы и общественники выступили в поддержку безопасности пешеходов

На севере Бурятии активисты отряда ЮИД «Северное сияние» и представители Общественного совета при межмуниципальном отделе полиции выступили в поддержку безопасности пешеходов.

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