Как изменятся налоги при продаже недвижимости с 2027 года

Рынок недвижимости в России стоит на пороге серьезных перемен, которые затронут практически каждого, кто хотя бы раз задумывался о продаже квартиры, дома или земельного участка.
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