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Шевченко, Медьедович и Кукушкин получили wild card в Астану

Приглашения получили Александр Шевченко, Хамад Медьедович и Михаил Кукушкин. Соревнования начнутся 27 сентября.

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