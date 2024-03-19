Аэропорт Сочи запросил режим «открытого неба» на три года

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим «открытого неба» на три года. Об этом сообщил 19 марта РБК со ссылкой на письмо генерального директора компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом, Алексея Старостина.
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