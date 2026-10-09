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Медицина 2.0

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Кардиолог назвала часто игнорируемые мужчинами сигналы тревоги от сердца

Кардиолог назвала часто игнорируемые мужчинами сигналы тревоги от сердца

Ишемическая болезнь сердца часто протекает без классической боли в груди, предупредила кардиолог Мэй Бакир.

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