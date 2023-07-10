Bloomberg: кампания Трампа уже влияет на всю мировую политику

Несмотря на крах, к которому ведет администрация президента Джо Байдена Соединенные Штаты, эта страна все еще достаточно сильна и могущественна, чтобы с ней считались и, одновременно, просчитывали на будущее все, что может произойти в Вашингтоне.
Несмотря на крах, к которому ведет администрация президента Джо Байдена Соединенные Штаты, эта страна все еще достаточно сильна и могущественна, чтобы с ней считались и, одновременно, просчитывали на будущее все, что может произойти в Вашингтоне.
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