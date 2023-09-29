Прогноз погоды в Крыму на сегодня. • Симферополь: +25°, ясно ☀️ • Севастополь: +24°, ясно ☀️ • Ялта: +25°, ясно ☀️ • Алушта: +24°, ясно ☀️ • Евпатория: +26°, ясно ☀️ • Саки: +26°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +26°, ясно ☀️ • Джанкой: +24°, ясно ☀️ • Судак: +25°, ясно ☀️ • Феодосия: +25°, ясно ☀️ • Керчь: +24°, ясно ☀️ • Черноморское: +26°, ясно ☀️ • Армянск: +25°, ясно ☀️ Температура морской воды - +22-23°.
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