Нет и тысяч слов, красиво и патетически скроенных фраз, чтобы произнести и написать. Лично вернулся в события 25-летней давности, словно волной накрыла чёрное и холодное чувство той иррациональной сосредоточенности.
Чёрный Лебедь «Крокус Сити Холла»
Комментарии
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Вадим Лебедев
Нуланд-тварь!... не стесняясь, прямо, обещала нам сюрпризы.
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20 час.
ВА
Виктор Александров
Уважаемый Источник! «Уберите на время руки от клавиатуры и смартфонов»! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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20 час.
Нина Попова
Власти бы следует объявить, чтобы все жители Москвы и Подмосковья проверили свои регистраторы и видеокамеры на этот день. Откуда-то эти упыри выехали.
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17 час.
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