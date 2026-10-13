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Царьград

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Ростовчане 2700 раз пожаловались на дороги и мусор с начала 2026 года

Ростовчане 2700 раз пожаловались на дороги и мусор с начала 2026 года

Жители Ростова-на-Дону с начала 2026 года подали около 2700 обращений по вопросам благоустройства, из них 426 пришлись на Ворошиловский район.

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