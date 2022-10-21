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Самсонов – 3-й вратарь «Торонто» в XXI веке, начавший в клубе с 3 побед

Илья Самсонов – 3-й вратарь «Торонто» в XXI веке, начавший в клубе с 3 побед. Российский голкипер отразил 26 бросков из 28 в матче с «Далласом» (3:2).

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