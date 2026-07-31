Российских армрестлеров допустили до международных соревнований без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
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