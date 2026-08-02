Предлагаю послушать свою песню "ПРИХОДИТЕ КО МНЕ ДРУЗЬЯ". Песня была написана на мой День Рождения 40 лет назад.
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Предлагаю послушать свою песню "ПРИХОДИТЕ КО МНЕ ДРУЗЬЯ". Песня была написана на мой День Рождения 40 лет назад.
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