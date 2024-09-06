Антон Волошко принял участие в обсуждении «курорта будущего» на ВЭФ

На полях IX Восточного экономического форума состоялась региональная секция «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока», в которой принял участие председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко, сообщает PRIMPRESS.
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