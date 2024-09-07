Звезда «Леди Макбет» Флоренс Пью спровоцировала слухи о романе с актером из «Острых козырьков»

Звезду «Леди Макбет» Флоренс Пью заподозрили в романе с актером из «Острых козырьков» Финном Коулом Спекуляции о том, что у актрисы завязались романтические отношения, возникли после торжественного мероприятия, посвящённого премьере картины «Идеальная пара».