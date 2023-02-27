Русская весна

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НАТО превратилась из условного противника во врага России — Песков

НАТО превратилась из условного противника во врага России — Песков

Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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