Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

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Пленный украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко рассказал об избиении гражданского близ Суджи Курской области за то, что он медленно поднимался в грузовик, передает ТАСС.