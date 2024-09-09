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Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

Пленный украинский военнослужащий 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко рассказал об избиении гражданского близ Суджи Курской области за то, что он медленно поднимался в грузовик, передает ТАСС.

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