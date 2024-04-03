Землетрясение на Тайване стало самым мощным на острове за 25 лет

Мощное землетрясение произошло на Тайване. По словам директора Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, оно стало самым сильным за последние 25 лет, сообщает Центральное информационное агентство.
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