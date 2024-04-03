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Землетрясение на Тайване стало самым мощным на острове за 25 лет

Землетрясение на Тайване стало самым мощным на острове за 25 лет

Мощное землетрясение произошло на Тайване. По словам директора Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, оно стало самым сильным за последние 25 лет, сообщает Центральное информационное агентство.

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