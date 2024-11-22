РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    ГероиМладший сержант Д...
  • Харченко Александр
    Восстановить мир во всём мире посредством силы, это как, обделаться окончательно?В штабе Трампа от...
  • Валентин Щербаков
    Интересно, долго еще РОССИЯ будет плясать под дудку лживого и продажного юнеско, давно пора поставить на место и нака...Россия отвергла Ю...

Депутат Красов: РФ готова защищаться от атак противника любыми средствами

Приняв решение об использовании новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник", президент РФ Владимир Путин демонстрирует, что российская армия готова защищаться любыми доступными средствами от атак противника, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх