Депутат Красов: РФ готова защищаться от атак противника любыми средствами

Приняв решение об использовании новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник", президент РФ Владимир Путин демонстрирует, что российская армия готова защищаться любыми доступными средствами от атак противника, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
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