С 1 ноября полки российских магазинов изменятся до неузнаваемости, что исчезнет Алексей Смирнов Вы когда-нибудь замечали, как привычное исчезает незаметно? Ещё вчера вы брали с полки любимую плитку шоколада, а сегодня её место занимает незнакомый бренд.