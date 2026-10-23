С 1 ноября полки российских магазинов изменятся до неузнаваемости, что исчезнет Алексей Смирнов Вы когда-нибудь замечали, как привычное исчезает незаметно? Ещё вчера вы брали с полки любимую плитку шоколада, а сегодня её место занимает незнакомый бренд.
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