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Что такое гуакамоле и как приготовить соус самостоятельно

Что такое гуакамоле и как приготовить соус самостоятельно

Что такое гуакамоле История блюда Как приготовить: классический рецепт С чем едят гуакамоле Что такое гуакамоле Фото: Zo/East News Существует множество способов приготовления гуакамоле, но классический рецепт включает в себя авокадо, помидоры, лук, чеснок, кинзу, сок лайма и острый перец чили Гуакамо́ле — это густой соус на основе авокадо с добавлением овощей, зелени и сока лайма.

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